В Кемеровской области подтвердили 694 случая COVID-19 за сутки

В Кемеровской области подтвердили 694 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 147 502. Вылечились 131 272 жителя, включая 1509 за минувшие 24 часа.

На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 14 090 человек.

Также стало известно, что на данный момент в Татарстане насчитывается 208 281 доза вакцины против коронавируса. Как передаёт «Реальное время», об этом заявил руководитель управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«Наибольшей популярностью пользуется вакцина «Cпутник V», — отметил он.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, от чего может зависеть отмена масочного режима в России.