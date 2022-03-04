В Иркутской области зарегистрировали 2234 случая COVID-19 за сутки

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В Иркутской области зарегистрировали 2234 случая COVID-19 за последние сутки.
В Иркутской области зарегистрировали 2234 случая COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 254 116 жителей. В больницах находятся 2957 пациентов.

Вылечились 220 474 человека, в том числе 5298 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Татарстане доля штамма «омикрон» составляет 90%, остальные 10% приходятся на штамм «дельта». Как передаёт «Реальное время», об этом рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

Она отметила, что 95% пациентов с «омикроном» перенесли коронавирусную инфекцию по типу ОРВИ.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, от чего может зависеть отмена масочного режима в России.

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