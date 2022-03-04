В Татарстане выявили 1685 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане выявили 1685 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонину.

Общее число заболевших в республике достигло 123 009.

Со своей стороны, заместитель министра здравоохранения Татарстана, руководитель управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков отметил, что за минувшие 24 часа выздоровели 4397 жителей.

Также стало известно, что в Свердловской области заболеваемость коронавирусной инфекцией пошла на спад.

«Радует, что за последние месяцы мы не выявляем очаги с распространением новой коронавирусной инфекции в Свердловской области. Это говорит о том, что на предприятиях налажена система, которая позволяет прерывать цепочки заражения», — заявил руководитель управления Роспотребнадзора по региону Дмитрий Козловских. Об этом сообщает URA.RU.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, от чего может зависеть отмена масочного режима в России.