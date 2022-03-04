В Омске девять больниц возвращаются к обычному режиму работы

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В Омске девять госпиталей для пациентов с COVID-19 вернут к обычному режиму работы с 10 марта.
В Омске девять больниц возвращаются к обычному режиму работы
  • AP
  • © Pavel Golovkin

Количество коек для больных коронавирусом сократилось с 3418 до 2876, сообщает gorod55.ru.

По информации регионального Минздрава, полностью к обычному режиму вернётся Госпиталь ветеранов войн, а также Горьковская, Нижнеомская, Русско-Полянская, Таврическая, Большеуковская, Знаменская, Павлоградская и Саргатская ЦРБ.

Наряду с этим стало известно, что в Калининградской области отменили значительную часть ограничительных мер по коронавирусу с 3 марта. Об этом пишет «Янтарный край».

Возобновляется проведение массовых досуговых мероприятий, деятельность ночных клубов и дискотек, проведение банкетов, свадеб и корпоративов без ограничения по количеству присутствующих. Также власти сняли запрет на работу точек общепита, действовавший с 23:00 до 06:00. Разрешено присутствие зрителей на спортивных мероприятиях до 500 человек.

Ранее сообщалось, что власти Чувашии отменили систему QR-кодов, введённую в связи с коронавирусом.

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