Путин объявил о продолжении развития транспортных узлов на Балтике и Дальнем Востоке
- РИА Новости
«Будем укреплять транспортную и логистическую инфраструктуру на всём пространстве страны и, конечно, на Балтике, на наших арктических территориях, на Дальнем Востоке», — заявил Путин на церемонии поднятия флага парома «Маршал Рокоссовский».
Он уточнил, что развитие продолжится, «как бы ни было тяжело».
Кроме того, глава государства пообещал завершить строительство новых паромов для Сахалина и Курильских островов.
Ранее Путин заявил о заинтересованности Белоруссии в присутствии на Балтике.