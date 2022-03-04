Путин объявил о продолжении развития транспортных узлов на Балтике и Дальнем Востоке

Российский лидер Владимир Путин заявил, что власти России продолжат развитие транспортных узлов на Балтике и Дальнем Востоке, несмотря на трудности.

«Будем укреплять транспортную и логистическую инфраструктуру на всём пространстве страны и, конечно, на Балтике, на наших арктических территориях, на Дальнем Востоке», — заявил Путин на церемонии поднятия флага парома «Маршал Рокоссовский».

Он уточнил, что развитие продолжится, «как бы ни было тяжело».

Кроме того, глава государства пообещал завершить строительство новых паромов для Сахалина и Курильских островов.

Ранее Путин заявил о заинтересованности Белоруссии в присутствии на Балтике.