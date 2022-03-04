Путин заявил о заинтересованности Белоруссии в присутствии на Балтике

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Президент России Владимир Путин сообщил о своём разговоре с белорусским коллегой Александром Лукашенко. По его словам, они обсудили с Лукашенко вопросы транспортного присутствия Белоруссии на Балтике.
Путин заявил о заинтересованности Белоруссии в присутствии на Балтике
  • AFP
  • © Sergei GUNEYEV / Sputnik

«Наши белорусские друзья заинтересованы в том, чтобы присутствовать на Балтике, заинтересованы в развитии своих собственных портовых сооружений», — заявил он в ходе видеоконференции по случаю поднятия государственного флага на пароме «Маршал Рокоссовский».

Путин отметил, что поддерживает это, и поручил участникам «поддержать все эти планы».

Ранее Лукашенко сообщил, что провёл 4 марта двухчасовой разговор с Путиным.

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