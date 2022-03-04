Путин заявил о заинтересованности Белоруссии в присутствии на Балтике
- AFP
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«Наши белорусские друзья заинтересованы в том, чтобы присутствовать на Балтике, заинтересованы в развитии своих собственных портовых сооружений», — заявил он в ходе видеоконференции по случаю поднятия государственного флага на пароме «Маршал Рокоссовский».
Путин отметил, что поддерживает это, и поручил участникам «поддержать все эти планы».
Ранее Лукашенко сообщил, что провёл 4 марта двухчасовой разговор с Путиным.