Путин заявил о заинтересованности Белоруссии в присутствии на Балтике

Президент России Владимир Путин сообщил о своём разговоре с белорусским коллегой Александром Лукашенко. По его словам, они обсудили с Лукашенко вопросы транспортного присутствия Белоруссии на Балтике.

«Наши белорусские друзья заинтересованы в том, чтобы присутствовать на Балтике, заинтересованы в развитии своих собственных портовых сооружений», — заявил он в ходе видеоконференции по случаю поднятия государственного флага на пароме «Маршал Рокоссовский».

Путин отметил, что поддерживает это, и поручил участникам «поддержать все эти планы».

Ранее Лукашенко сообщил, что провёл 4 марта двухчасовой разговор с Путиным.