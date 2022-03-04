В Удмуртии госпитализировали 99 человек с COVID-19 за сутки

В Удмуртии госпитализировали 99 человек с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Как уточняет ИА «Удмуртия», в регионе за минувшие сутки выявили 950 случаев инфицирования коронавирусом. Среди заболевших 214 детей до 14 лет и 170 человек старше 65 лет. При этом 3010 человек выздоровели, 11 скончались.

Вместе с тем стало известно, что временный медцентр Минобороны России, развёрнутый в Кубинке Московской области для пациентов с СOVID-19, завершил свою работу. Об этом пишет телеканал «Звезда».

Ранее сообщалось, что за сутки в России были госпитализированы 10 620 человек с COVID-19.