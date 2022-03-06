Диетолог Соломатина дала советы по употреблению блинов в Масленицу

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT рассказала, как провести Масленицу без вреда для организма.

«Во избежание обострений нужно соблюдать меру, особенно тем, кто склонен к набору лишнего веса, инсулинорезистентности, диабету. У многих есть скрытая инсулинорезистентность, о которой они не знают. Это преддиабетическое состояние, слабые места со стороны ЖКТ», — рассказала врач.

Диетолог посоветовала при приготовлении блинов минимизировать возможный вред и не лить масло на сковородку, а просто её смазывать.

«Можно заменить какие-то ингредиенты: молоко заменить минеральной водой, добавлять в белую муку овсяную, гречневую, желательно цельнозерновую. Если делаем блины с начинкой, больше класть клетчатки (это овощи, капуста, морковь, грибы…). Полезна жирная рыба, но нужно помнить, что это всё равно достаточно калорийно, поэтому такими блинами не нужно увлекаться, а пара блинчиков с начинкой с овощами вполне может послужить полноценным блюдом на обед», — считает специалист.

Чтобы скомпенсировать возможное повышение уровня глюкозы в крови от сладкого блина, Соломатина рекомендовала съесть овощной салат.

Ранее бывший главный санитарный врач России академик РАН Геннадий Онищенко выразил мнение, что масленичные традиции помогают сберечь здоровье.