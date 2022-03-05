Дерматолог Котова рассказала о возможном обострении кожных заболеваний после COVID-19

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Ангелина Шурпина
Дерматолог, косметолог Ирина Котова в беседе с RT рассказала, какие кожные заболевания могут обостриться после COVID-19.
Дерматолог Котова рассказала о возможном обострении кожных заболеваний после COVID-19
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Она подчеркнула, что после заболевания коронавирусом могут обостриться такие хронические кожные заболевания, как псориаз, красный плоский лишай и себорейный дерматит.

«Если человек был долго в ремиссии, то после COVID-19, как правило, всё обостряется. Если лечение было активным и есть интоксикация от лекарственных средств и от вируса, то, конечно, кожа тоже реагирует», — пояснила эксперт.

Кроме того, могут возникать аллергические реакции различного типа, добавила Котова.

Врач посоветовала восстанавливать и очищать организм после болезни с помощью детоксикации и местных средств.

Ранее дерматолог Котова назвала покраснение и покалывание симптомами обморожения.

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