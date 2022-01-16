Дерматолог Котова назвала покраснение и покалывание симптомами обморожения

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Ангелина Шурпина
Дерматолог, косметолог Ирина Котова в беседе с RT рассказала, как правильно готовиться к выходу на улицу в морозную погоду, а также пояснила, как распознать начало обморожения.
Дерматолог Котова назвала покраснение и покалывание симптомами обморожения
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«Если это сильная степень охлаждения, то в перспективе кожа трескается, краснеет. Это достаточно больно, трещины нужно лечить, потому что они могут инфицироваться, поэтому желательно не доводить до такой степени», — рассказала дерматолог.

Врач посоветовала наносить жирные и питательные кремы для защиты кожи рук и лица перед выходом на улицу в мороз.

«Симптомы обморожения: покраснения, неприятные ощущения, покалывания. Более сильная степень, когда некая отёчность ощущается. Если говорить про лицо, как правило, пациент говорит, что при улыбке он ощущает, что кожа плотная — это уже симптомы отёка. Что касается рук, это визуально видно, что покраснения достаточно сильные, а также неприятные ощущения», — объяснила Котова.

По словам специалиста, те, у кого кожа более плотная и жирная, могут большее количество времени безопасно находиться на морозе, а кожа «с куперозом, тонкая и чувствительная», практически сразу пострадает.

Ранее кандидат медицинских наук Евгений Тимаков дал советы по заботе о здоровье в морозную погоду.

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