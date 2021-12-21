Врач Тимаков дал советы по заботе о здоровье в морозную погоду

Кандидат медицинских наук Евгений Тимаков дал советы по заботе о здоровье в морозную погоду.

«На морозе рекомендуется использовать для открытых участков кожи защитные кремы. Для закрытых участков кожи — двойные защитные перчатки и обувь из современных материалов, чтобы между телом и одеждой была воздушная прослойка», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Также Тимаков напомнил о последствиях мороза — таких, как рефлекторный спазм сосудов и холодовая аллергия.

Врач отметил, что у взрослых может нарушаться микроциркуляция сосудов, когда на кончиках пальцев кожа теряет свои свойства.

Как ранее сообщало URA.RU, в новогоднюю ночь температура воздуха в Челябинске может опуститься до -31 °С.