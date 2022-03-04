В Роспотребнадзоре заявили, что доля «стелс-омикрона» в России составляет около 8%

Доля варианта штамма «омикрон» ВА.2 в России составляет около 8%. Об этом сообщила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

«Вариант BA.2 действительно присутствует на территории нашей страны в различных регионах. Наблюдается рост доли таких образцов, и общая доля варианта ВА.2 на начало марта составляет от всех случаев в среднем 8%», — приводит слова Черкашиной ТАСС.

Она также отметила, что этот омикрон-вариант COVID-19 успешно определяется ПЦР-тестами.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что доля заболеваний омикрон-вариантом ВА.2 в России медленно растёт.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».