В Роспотребнадзоре заявили о медленном росте доли «стелс-омикрона»

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Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что доля заболеваний омикрон-вариантом ВА.2 в России медленно растёт.

«В России доля BA.2 также медленно растёт», — заявил Хафизов в беседе с РИА Новости.

По его словам, она составляет составляет сейчас 7,4%.

Он пояснил, что, по состоянию на февраль текущего года «омикрон» подразделяется на три основные линии: BA.1, BA.2, BA.3.

При этом, сублиния BA.2 постепенно становится доминирующей в нескольких странах.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о быстром распространении омикрон-штамма коронавируса в мире и о росте смертности.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».

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