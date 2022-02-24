В Роспотребнадзоре заявили о медленном росте доли «стелс-омикрона»
«В России доля BA.2 также медленно растёт», — заявил Хафизов в беседе с РИА Новости.
По его словам, она составляет составляет сейчас 7,4%.
Он пояснил, что, по состоянию на февраль текущего года «омикрон» подразделяется на три основные линии: BA.1, BA.2, BA.3.
При этом, сублиния BA.2 постепенно становится доминирующей в нескольких странах.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о быстром распространении омикрон-штамма коронавируса в мире и о росте смертности.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».