В ЯНАО рассказали об обеспечении жителей льготными лекарствами

В Ямало-Ненецком автономном округе рассказали об обеспечении жителей льготными лекарствами.

Об этом сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на региональный Департамент здравоохранения.

«В марте началась поставка лекарственных препаратов. То есть сейчас в округе создан достаточный запас льготных лекарственных препаратов. У нас есть единая информационная система, где мы видим все остатки и своевременно можем распределять их между медицинскими организациями», — заявила заместитель директора департамента Мария Захарова.

Также стало известно, что в Кировской области в 2022 году из регионального бюджета выделено более 869 млн рублей на льготное лекарственное обеспечение, передаёт progorod43.

«Фактические запасы лекарственных препаратов в Кировской области поддерживаются на неснижаемом уровне, который по большинству наименований составляет сегодня три-четыре месяца, а по некоторым лекарствам сформирован запас на шесть и более месяцев», — рассказал министр здравоохранения региона Андрей Черняев на заседании межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики.

Ранее в Удмуртии напомнили о бесплатных лекарствах для жителей, перенёсших острые сердечно-сосудистые заболевания.