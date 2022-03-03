В Удмуртии напомнили о бесплатных лекарствах для жителей, перенёсших острые сердечно-сосудистые заболевания

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Жители Удмуртии, перенёсшие острые сердечно-сосудистые заболевания, продолжат получать бесплатные лекарства в 2022 году.
В Удмуртии напомнили о бесплатных лекарствах для жителей, перенёсших острые сердечно-сосудистые заболевания
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Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Препараты предусмотрены для пациентов после инсульта и инфаркта, а также для тех, кто перенёс операции аортокоронарного шунтирования и ряд других хирургических вмешательств. После выписки из стационара необходимо обратиться за рецептом к участковому терапевту.

В 2021 году бесплатными лекарствами обеспечили 7589 жителей республики, передаёт izhlife.ru.

Всего в регионе на диспансерном учёте состоят 246,6 тыс. пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Ранее сообщалось, что в Москве в рамках концессионного соглашения в здании на улице Багрицкого появится дом-интернат для пожилых людей.

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