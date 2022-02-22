В Москве появится гериатрический центр

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Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в Москве в рамках концессионного соглашения в здании на улице Багрицкого появится дом-интернат для пожилых людей.
В Москве появится гериатрический центр
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Об этом сообщает НСН.

По словам Ефимова, проект реализуют за два года.

«Город передал инвестору здание в Можайском районе площадью 3 тыс. кв. м. Здесь компания создаст гериатрический центр мирового уровня в рамках концессионного соглашения, подписанного в прошлом году», — сказал он.

Вице-мэр отметил, что инвестиции в создание и оснащение дома-интерната составят более 600 млн рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в подмосковной Истре построят госпиталь с поликлиникой и круглосуточным стационаром. Работы будут проходить при участии специалистов Минобороны.

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