В Краснодарском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
«В середине февраля мы прошли пик заболеваемости и сейчас фиксируем спад. На этой неделе выявляли не больше 2,5 тыс. случаев в сутки, сегодня — 1508. По информации Роспотребнадзора, 98% случаев приходится на омикрон-штамм. Он не так тяжело переносится, реже приводит к серьёзным последствиям», — заявил Кондратьев.
По его словам, за последние 14 дней снизилось число госпитализированных. На данный момент свободно 26% коечного фонда.
Режим повышенной готовности в крае продлён до 30 мая.
Также стало известно, что в Ленинградской области отменяют обязательные QR-коды, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Таким образом, QR-коды больше не потребуются для посещения общественных мест.
Сохраняются ограничения по допустимому числу человек на массовых мероприятиях.
Ранее врач-консультант Александр Пестерев напомнил об актуальности вакцинации от COVID-19.