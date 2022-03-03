В Краснодарском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провёл заседание регионального оперштаба, посвящённое текущей эпидемиологической ситуации в регионе.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«В середине февраля мы прошли пик заболеваемости и сейчас фиксируем спад. На этой неделе выявляли не больше 2,5 тыс. случаев в сутки, сегодня — 1508. По информации Роспотребнадзора, 98% случаев приходится на омикрон-штамм. Он не так тяжело переносится, реже приводит к серьёзным последствиям», — заявил Кондратьев.

По его словам, за последние 14 дней снизилось число госпитализированных. На данный момент свободно 26% коечного фонда.

Режим повышенной готовности в крае продлён до 30 мая.

Также стало известно, что в Ленинградской области отменяют обязательные QR-коды, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Таким образом, QR-коды больше не потребуются для посещения общественных мест.

Сохраняются ограничения по допустимому числу человек на массовых мероприятиях.

Ранее врач-консультант Александр Пестерев напомнил об актуальности вакцинации от COVID-19.