Терапевт Тихомирова высказалась об эффективности восьмичасового сна
- Gettyimages.ru
«В идеале — в 23 часа ложиться, в семь утра вставать. Если это выходные, то допустимо на час-два раньше или позже», — отметила она в беседе с газетой «Известия».
Как пояснила врач, если засыпать и просыпаться в одно и то же время, то гормональная система работает максимально эффективно.
«Восьмичасовой сон — также антидепрессант, естественный пластический хирург и естественный жиросжигатель», — добавила Тихомирова.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, в каких случаях может быть вреден дневной сон.