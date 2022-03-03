Терапевт Тихомирова высказалась об эффективности восьмичасового сна

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Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова высказалась об эффективности восьмичасового сна.
Терапевт Тихомирова высказалась об эффективности восьмичасового сна
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«В идеале — в 23 часа ложиться, в семь утра вставать. Если это выходные, то допустимо на час-два раньше или позже», — отметила она в беседе с газетой «Известия».

Как пояснила врач, если засыпать и просыпаться в одно и то же время, то гормональная система работает максимально эффективно.

«Восьмичасовой сон — также антидепрессант, естественный пластический хирург и естественный жиросжигатель», — добавила Тихомирова.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, в каких случаях может быть вреден дневной сон.

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