В Госдуму России внесли законопроект о кредитных каникулах до 30 сентября

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В Государственную думу внесён законопроект, предусматривающий кредитные каникулы до 30 сентября текущего года.

Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

«Период действия механизма кредитных каникул — до 30 сентября 2022 года, с возможностью продления указанного срока», — сообщается в пояснительной записке.

Законопроектом устанавливаются периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита в процентах годовых на момент заключения договора потребительского кредита не подлежит применению.

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