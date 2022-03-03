В Госдуму России внесли законопроект о кредитных каникулах до 30 сентября

В Государственную думу внесён законопроект, предусматривающий кредитные каникулы до 30 сентября текущего года.

Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

«Период действия механизма кредитных каникул — до 30 сентября 2022 года, с возможностью продления указанного срока», — сообщается в пояснительной записке.

Законопроектом устанавливаются периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита в процентах годовых на момент заключения договора потребительского кредита не подлежит применению.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о защите граждан России в связи с недружественными действиями зарубежных стран и международных организаций.

Правительство России внесло в Госдуму проект о масштабной амнистии капитала.