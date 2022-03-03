Правительство России внесло в Госдуму проект о масштабной амнистии капитала

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Кабмин России внёс в Госдуму законопроект о масштабной амнистии капитала, документ размещён в думской электронной базе.

Проектом федерального закона «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты России» предусматривается осуществление четвёртого этапа добровольного декларирования имущества и счетов в банках, обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества физлиц, защита их имущественных интересов.

Кроме того, поправки предлагается внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин России подготовил предложение о проведении более масштабной, чем в предыдущие годы, амнистии капитала.

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