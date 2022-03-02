Защита обжаловала продление ареста депутату Самсонову по делу о развращении ребёнка

Защита обжаловала решение суда о продлении содержания под стражей депутата заксобрания Приморья Артёма Самсонова, который подозревается в растлении малолетних. Об этом сообщила пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева.

«В Приморский краевой суд поступил материал о продлении срока содержания под стражей в отношении Самсонова с апелляционной жалобой стороны защиты на постановление Фрунзенского районного суда Владивостока от 14 февраля», — цитирует Оленеву РИА Новости.

Судебное заседание назначено на 3 марта.

Ранее суд оставил в силе продление ареста Самсонову по делу о развращении ребёнка.

Самсонова заключили под стражу в ноябре.

Следственный комитет опубликовал видео допроса обвиняемого.

Самсонов вину не признаёт.