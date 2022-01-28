Суд оставил в силе продление ареста депутату Самсонову по делу о развращении ребёнка

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Приморский краевой суд оставил в силе решение районного суда Владивостока о продлении содержания под стражей депутата заксобрания Приморья Артёма Самсонова, который подозревается в растлении малолетних.
Суд оставил в силе продление ареста депутату Самсонову по делу о развращении ребёнка
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева.

«Постановление Фрунзенского районного суда города Владивостока от 11 января о продлении срока содержания под стражей Самсонова оставлено без изменения, апелляционная жалоба адвоката — без удовлетворения», — заявила собеседница агентства.

Ранее суд в Приморье заключил под стражу депутата от КПРФ Артёма Самсонова, подозреваемого в развращении ребёнка. 

Следственный комитет опубликовал видео допроса обвиняемого.

Самсонов вину не признаёт.

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