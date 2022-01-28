Суд оставил в силе продление ареста депутату Самсонову по делу о развращении ребёнка
- РИА Новости
Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева.
«Постановление Фрунзенского районного суда города Владивостока от 11 января о продлении срока содержания под стражей Самсонова оставлено без изменения, апелляционная жалоба адвоката — без удовлетворения», — заявила собеседница агентства.
Ранее суд в Приморье заключил под стражу депутата от КПРФ Артёма Самсонова, подозреваемого в развращении ребёнка.
Следственный комитет опубликовал видео допроса обвиняемого.
Самсонов вину не признаёт.