Суд оставил в силе продление ареста депутату Самсонову по делу о развращении ребёнка

Приморский краевой суд оставил в силе решение районного суда Владивостока о продлении содержания под стражей депутата заксобрания Приморья Артёма Самсонова, который подозревается в растлении малолетних.

РИА Новости