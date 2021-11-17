Адвокат заявила, что подозреваемый в развращении ребёнка депутат Самсонов не признаёт вину
Депутат заксобрания Приморья от КПРФ Артём Самсонов, которого заподозрили в развращении ребёнка, не признаёт вину, сообщила РИА Новости его адвокат Наталья Касилова.
- ©Законодательное Собрание Приморского края
«Объявил голодовку в связи с тем, что не согласен с тем, что ему вменяют, считает, что его оклеветали», — отметила она.
Ранее Следственный комитет опубликовал видео допроса Артёма Самсонова.
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