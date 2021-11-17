СК опубликовал видео допроса депутата заксобрания Приморья от КПРФ Самсонова

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Следственный комитет опубликовал видео допроса депутата заксобрания Приморья от КПРФ Артёма Самсонова, в отношении которого возбуждено уголовное дело по подозрению в развращении ребёнка.
СК опубликовал видео допроса депутата заксобрания Приморья от КПРФ Самсонова
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В сообщении говорится, что дело возбуждено по ч. 4 ст. 132 УК России (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

«По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурной в городе Владивостоке при общении с 11-летним ребёнком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении», — заявили в СК.

Ранее сообщалось, что фракция КПРФ в Госдуме изучает ситуацию с задержанием депутата заксобрания Приморья Артёма Самсонова, которого заподозрили в развращении ребёнка.

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