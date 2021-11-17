КПРФ изучит ситуацию с подозреваемым в растлении ребёнка депутатом Самсоновым

Фракция КПРФ в Госдуме изучает ситуацию с задержанием депутата заксобрания Приморья Артёма Самсонова, которого заподозрили в развращении ребёнка.

Об этом заявил РИА Новости первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

«Изучим ситуацию. Сейчас уже появилась информация, что эти какие-то действия были произведены два года назад. А почему два года никто не вспомнил?» — сказал он.

Афонин добавил, что вопрос об исключении Самсонова из партии не стоит на повестке.

Ранее адвокат сообщила, что следователи вменяют депутату заксобрания Приморья от КПРФ Артёму Самсонову события 2018 года.