Адвокат депутата заксобрания Приморья Самсонова заявила, что ему вменяют события 2018 года
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«Вменяются события 2018 года», — цитирует Касилову РИА Новости.
Следователи возбудили против Самсонова уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК России.
Он подозревается в преступлении против половой неприкосновенности ребёнка.
По информации следствия, на территории базы отдыха в районе Лазурной улицы во Владивостоке депутат демонстрировал 11-летнему ребёнку «предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении».