Адвокат депутата заксобрания Приморья Самсонова заявила, что ему вменяют события 2018 года

Следователи вменяют депутату заксобрания Приморья от КПРФ Артёму Самсонову события 2018 года. Об этом сообщила его адвокат Наталья Касилова.

«Вменяются события 2018 года», — цитирует Касилову РИА Новости.

Следователи возбудили против Самсонова уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК России.

Он подозревается в преступлении против половой неприкосновенности ребёнка.

По информации следствия, на территории базы отдыха в районе Лазурной улицы во Владивостоке депутат демонстрировал 11-летнему ребёнку «предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении».