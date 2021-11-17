Против депутата заксобрания Приморья возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело против депутата заксобрания Приморья. Он подозревается в преступлении против половой неприкосновенности ребёнка.

Об этом информирует региональное СУ СК России.

«Следственными органами... возбуждено уголовное дело в отношении депутата законодательного собрания Приморского края. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК России (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)», — говорится в заявлении.

По информации следствия, на территории базы отдыха в районе Лазурной улицы во Владивостоке депутат демонстрировал 11-летнему ребёнку «предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении».

В настоящее время подозреваемый задержан, в его квартире проводится обыск.

Как отмечает РИА Новости, речь идёт о депутате заксобрания Приморья Артёме Самсонове.

Ранее сенатор Ольга Ковитиди в беседе с RT заявила о поддержке проекта о пожизненном сроке за педофилию.

Также бывший уполномоченный по правам ребёнка при президенте России, депутат Госдумы VIII созыва Анна Кузнецова призвала как можно быстрее решить вопрос ужесточения наказания за педофилию.