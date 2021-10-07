Кузнецова призвала в кратчайшие сроки решить вопрос ужесточения наказания за педофилию

Бывший уполномоченный по правам ребёнка при президенте России, депутат Госдумы VIII созыва Анна Кузнецова призвала как можно быстрее решить вопрос ужесточения наказания за педофилию.

«Начнём с тех вопросов, которые не решены. Буквально сейчас обсуждается законопроект об ужесточении наказания (за преступления. — RT) против половой неприкосновенности (детей. — RT), и здесь, я считаю, что нужно максимально быстро этот вопрос закрыть», — приводит РИА Новости её слова.

Кузнецова отметила, что в этой ситуации законодатели получили максимальную поддержку, и выразила надежду, что в ближайшее время вопрос будет решён.

Ранее в Киселёвске 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц. Ранее он уже был судим за преступления против половой неприкосновенности детей и провёл за решёткой десять лет.

За Пестерниковым после освобождения из мест лишения свободы был установлен административный надзор. Однако бывший заключённый игнорировал все предписания суда.