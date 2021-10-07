Кузнецова призвала в кратчайшие сроки решить вопрос ужесточения наказания за педофилию

Короткая ссылка
Бывший уполномоченный по правам ребёнка при президенте России, депутат Госдумы VIII созыва Анна Кузнецова призвала как можно быстрее решить вопрос ужесточения наказания за педофилию.
Кузнецова призвала в кратчайшие сроки решить вопрос ужесточения наказания за педофилию
  • РИА Новости

«Начнём с тех вопросов, которые не решены. Буквально сейчас обсуждается законопроект об ужесточении наказания (за преступления. — RT) против половой неприкосновенности (детей. — RT), и здесь, я считаю, что нужно максимально быстро этот вопрос закрыть», — приводит РИА Новости её слова.

Кузнецова отметила, что в этой ситуации законодатели получили максимальную поддержку, и выразила надежду, что в ближайшее время вопрос будет решён.

Ранее в Киселёвске 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц. Ранее он уже был судим за преступления против половой неприкосновенности детей и провёл за решёткой десять лет.

За Пестерниковым после освобождения из мест лишения свободы был установлен административный надзор. Однако бывший заключённый игнорировал все предписания суда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить