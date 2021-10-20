Сенатор Ковитиди заявила о поддержке проекта о пожизненном сроке за педофилию

Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, отметила в беседе с RT, что поддерживает внесённый в Госдуму законопроект о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов.

«Внесённый 10 сентября в Госдуму законопроект поддерживаю. Пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов, а также для тех, кто совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних, — единственно правильное решение, учитывая существующий у нас в государстве мораторий на применение смертной казни», — подчеркнула парламентарий в беседе с RT.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что правительство поддержало законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов.

Он выразил надежду, что законопроект будет рассмотрен Госдумой в ближайшее время.

В начале октября бывший уполномоченный по правам ребёнка при президенте России, депутат Госдумы VIII созыва Анна Кузнецова призвала как можно быстрее решить вопрос ужесточения наказания за педофилию.