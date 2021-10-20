Сенатор Ковитиди заявила о поддержке проекта о пожизненном сроке за педофилию

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, отметила в беседе с RT, что поддерживает внесённый в Госдуму законопроект о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов.
Сенатор Ковитиди заявила о поддержке проекта о пожизненном сроке за педофилию
  • © Пресс-служба Совета Федерации РФ
  • РИА Новости

«Внесённый 10 сентября в Госдуму законопроект поддерживаю. Пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов, а также для тех, кто совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних, — единственно правильное решение, учитывая существующий у нас в государстве мораторий на применение смертной казни», — подчеркнула парламентарий в беседе с RT.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что правительство поддержало законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов.

Он выразил надежду, что законопроект будет рассмотрен Госдумой в ближайшее время.

В начале октября бывший уполномоченный по правам ребёнка при президенте России, депутат Госдумы VIII созыва Анна Кузнецова призвала как можно быстрее решить вопрос ужесточения наказания за педофилию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить