Хинштейн заявил о поддержке кабмином проекта о пожизненном сроке для педофилов

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что правительство поддержало законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов.

«Правительство России официально поддержало наш законопроект о пожизненном наказании за педофилию. Соответствующее решение принято на комиссии по законопроектной деятельности», — написал Хинштейн в своём Telegram-канале.

Он выразил надежду, что законопроект будет рассмотрен Госдумой в ближайшее время.

«В поддержку законопроекта также высказался и Верховный суд», — дополнил Хинштейн.

Ранее бывший уполномоченный по правам ребёнка при президенте России, депутат Госдумы VIII созыва Анна Кузнецова призвала как можно быстрее решить вопрос ужесточения наказания за педофилию.