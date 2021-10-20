Хинштейн заявил о поддержке кабмином проекта о пожизненном сроке для педофилов
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- РИА Новости
«Правительство России официально поддержало наш законопроект о пожизненном наказании за педофилию. Соответствующее решение принято на комиссии по законопроектной деятельности», — написал Хинштейн в своём Telegram-канале.
Он выразил надежду, что законопроект будет рассмотрен Госдумой в ближайшее время.
«В поддержку законопроекта также высказался и Верховный суд», — дополнил Хинштейн.
Ранее бывший уполномоченный по правам ребёнка при президенте России, депутат Госдумы VIII созыва Анна Кузнецова призвала как можно быстрее решить вопрос ужесточения наказания за педофилию.