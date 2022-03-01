В Удмуртии набор продуктов для приготовления блинов подорожал на 13%

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В Удмуртстате сообщили, что для приготовления порции блинов в этом году жителям Удмуртии придётся потратить 143 рубля, что на 13,5% больше, чем в 2021 году (126 рублей).
В Удмуртии набор продуктов для приготовления блинов подорожал на 13%
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Об этом сообщает izh.kp.ru.

«Для расчёта был взят классический рецепт, согласно которому потребуется 1 л молока, 2 куриных яйца, 440 г пшеничной муки, 80 г сахара, 100 г подсолнечного масла, 60 г сливочного масла и 0,5 чайной ложки соли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего за год подорожали сахар (+22%), соль (+20%) и мука (+19%).

Ранее руководитель направления FMCG сети гипермаркетов «Твой дом» Любовь Хрущева в беседе с «Известиями» рассказала, во сколько россиянам в 2022 году обойдётся приготовление блинов по классическому рецепту.

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