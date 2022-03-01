Психотерапевт Бехтерева назвала способ борьбы с тревогой и стрессом

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Врач-психотерапевт Клиники Института мозга человека РАН, член координационного совета Российской психотерапевтической ассоциации Наталья Бехтерева рассказала, как можно снизить стресс и тревогу.
Психотерапевт Бехтерева назвала способ борьбы с тревогой и стрессом
  • Gettyimages.ru
  • © Radu Bighian / EyeEm

В беседе с «Известиями» специалист выразила уверенность, что в условиях стрессогенных факторов, таких как эпидемия, политический или военный кризис, негативное влияние можно ослабить, старательно делая обыденные дела, выполняя физические упражнения, меньше смотреть телевизор и больше времени уделять общению с близкими людьми.

«Жизнь в рутине, занятия спортом, ограничение новостного контента, распознавание своих эмоций является основой профилактики стресса и тревожно-депрессивных расстройств», — подчеркнула она.

Ранее психолог и гештальт-терапевт Елена Друма в беседе с ФАН  рассказала, как абстрагироваться от негатива в соцсетях.

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