В Татарстане за сутки выявили 2029 случаев COVID-19

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За последние сутки в Татарстане выявили 2029 инфицированных коронавирусом.
В Татарстане за сутки выявили 2029 случаев COVID-19
  • Gettyimages.ru
  • © Edwin Tan

Как пишет «Реальное время», из них 307 заболевших — дети до 18 лет. Также отмечается, что за день 3362 человека выздоровели, шесть скончались.

Наряду с этим стало известно, что в Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности до 30 мая на фоне ситуации с заболеваемостью COVID-19. Об этом информирует портал «Юга.ру».

В крае сохраняется масочный режим, социальная дистанция. Посещение ряда мероприятий, торговых центров, кинотеатров, спортзалов и общепита разрешено с QR-кодами, либо с соответствующими медицинскими документами.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае режим повышенной готовности на фоне распространения коронавируса продлили до 31 марта.

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