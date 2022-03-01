В Татарстане за сутки выявили 2029 случаев COVID-19
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Как пишет «Реальное время», из них 307 заболевших — дети до 18 лет. Также отмечается, что за день 3362 человека выздоровели, шесть скончались.
Наряду с этим стало известно, что в Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности до 30 мая на фоне ситуации с заболеваемостью COVID-19. Об этом информирует портал «Юга.ру».
В крае сохраняется масочный режим, социальная дистанция. Посещение ряда мероприятий, торговых центров, кинотеатров, спортзалов и общепита разрешено с QR-кодами, либо с соответствующими медицинскими документами.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае режим повышенной готовности на фоне распространения коронавируса продлили до 31 марта.