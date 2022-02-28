В Подмосковье рассказали о мерах поддержки медиков

В Московской области в 2021 году приняли на работу 3721 врача и более 5 тыс. сотрудников среднего медицинского персонала, заявила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Всего в нашей системе работают 115 тыс. человек. Из них врачи — 25 тыс., и средний медицинский персонал — 48 тыс. Укомплектованность врачами — 82%, средним медицинским персоналом — 85%», — рассказала Стригункова на заседании областного правительства.

По её словам, с сентября 2021 года в регионе начал централизованно работать отдел подбора персонала, когда подбором занимаются не только в самих учреждениях, но и на уровне Минздрава.

С января в Подмосковье реализуется услуга по ежемесячной выплате 20 тыс. рублей медработникам для компенсации аренды жилья.

Также в области реализуется программа «Приведи друга», когда медработник может получить выплату за трудоустроенного сотрудника по его рекомендации.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии продлили выплаты медицинским работникам, контактирующим с коронавирусными больными.