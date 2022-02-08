В Удмуртии продлили выплаты контактирующим с коронавирусными пациентами медикам

В Удмуртии продлили выплаты медицинским работникам, контактирующим с коронавирусными больными.

Соответствующие изменения в постановления опубликованы правительством Удмуртии 8 февраля, передаёт интернет-издание «Сусанин».

Размер выплаты составляет от 5 до 10 тыс. рублей в зависимости от специальности медработника.

Также в Удмуртии до 31 декабря 2022 года продлеваются социальные выплаты категориям работников подведомственных Минздраву Удмуртии организаций, контактирующим с больными коронавирусом, включая персонал перепрофилированных больниц и водителей, перевозящих пациентов с COVID-19.

Как ранее сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал подробности о мерах поддержки медиков.