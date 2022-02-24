В Пермском крае выявили 4408 случаев COVID-19 за сутки

В Пермском крае выявили 4408 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

В ковидных отделениях в тяжёлом состоянии находятся 347 человек, 113 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в регионе заболели 301 478 жителей.

Также стало известно, что в настоящее время вакцинация от коронавируса в Нижегородской области производится в 94 медорганизациях, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на региональный Минздрав.

Сделать прививку можно в том числе в 33 мобильных пунктах.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева спрогнозировала будущее пандемии.