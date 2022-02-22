Иммунолог Ярцева спрогнозировала будущее пандемии

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Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева спрогнозировала будущее пандемии.
Иммунолог Ярцева спрогнозировала будущее пандемии
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«Вирус мутировал в более слабую сторону, но он останется с нами навсегда и продолжит мутировать дальше. Он будет временами обостряться на уровне гриппа. Тяжёлую и серьёзную пандемию мы уже прошли», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, для того, чтобы избежать тяжёлого варианта заболевания, необходимо следить за здоровьем, отказаться от курения, больше двигаться и следить за весом.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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