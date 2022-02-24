В Тверской области зафиксировали 1116 случаев коронавируса за сутки

В Тверской области зафиксировали 1116 случаев коронавируса за последние сутки. Госпитализированы 17 жителей.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 142 105 человек. Выписаны 93 515 жителей, в том числе 83 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Челябинской области выявили 3118 случаев COVID-19 за сутки, передаёт интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на данные регионального Минздрава. Вылечились 5088 человек.

Общее число заболевших в регионе достигло 39 494.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева спрогнозировала будущее пандемии.