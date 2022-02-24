В Оренбургской области выявили 2011 случаев коронавируса за сутки
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Роспотребнадзор.
Суточный прирост заболеваемости составил 0,4%.
Общее число заболевших в регионе достигло 180 586.
Также стало известно, что в медучреждениях Татарстана возобновляют диспансеризацию населения, в том числе углублённую для переболевших COVID-19, и плановую амбулаторно-поликлиническую медпомощь, передаёт «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.
Соответствующий приказ подписал глава ведомства Марат Садыков.
С 28 февраля возобновят работу передвижные комплексы «Мобильная поликлиника».
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева спрогнозировала будущее пандемии.