В Оренбургской области выявили 2011 случаев коронавируса за сутки

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В Оренбургской области выявили 2011 случаев коронавируса за последние сутки.
В Оренбургской области выявили 2011 случаев коронавируса за сутки
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Роспотребнадзор.

Суточный прирост заболеваемости составил 0,4%.

Общее число заболевших в регионе достигло 180 586.

Также стало известно, что в медучреждениях Татарстана возобновляют диспансеризацию населения, в том числе углублённую для переболевших COVID-19, и плановую амбулаторно-поликлиническую медпомощь, передаёт «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

Соответствующий приказ подписал глава ведомства Марат Садыков.

С 28 февраля возобновят работу передвижные комплексы «Мобильная поликлиника».

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева спрогнозировала будущее пандемии.

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