В Саратовской области зарегистрировали 2599 случаев COVID-19 за сутки

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В Саратовской области зарегистрировали 2599 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Саратовской области зарегистрировали 2599 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Общее число заболевших в регионе достигло 192 879. Вылечились 148 896 жителей, в том числе 2107 — за минувшие 24 часа.

В стационарах находятся 2414 пациентов, на амбулаторном лечении — 36 179.

Также стало известно, что в Севастополе выявили 638 случаев коронавирусной инфекции за сутки. Выписаны 23 человека, передаёт ИА SevastopolMedia.

Всего в городе заболели 73 297 жителей.

Ранее терапевт, иммунолог Ирина Ярцева спрогнозировала будущее пандемии.

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