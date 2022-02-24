В Саратовской области зарегистрировали 2599 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
Общее число заболевших в регионе достигло 192 879. Вылечились 148 896 жителей, в том числе 2107 — за минувшие 24 часа.
В стационарах находятся 2414 пациентов, на амбулаторном лечении — 36 179.
Также стало известно, что в Севастополе выявили 638 случаев коронавирусной инфекции за сутки. Выписаны 23 человека, передаёт ИА SevastopolMedia.
Всего в городе заболели 73 297 жителей.
Ранее терапевт, иммунолог Ирина Ярцева спрогнозировала будущее пандемии.