В Саратовской области зарегистрировали 2599 случаев COVID-19 за сутки

В Саратовской области зарегистрировали 2599 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru.

Общее число заболевших в регионе достигло 192 879. Вылечились 148 896 жителей, в том числе 2107 — за минувшие 24 часа.

В стационарах находятся 2414 пациентов, на амбулаторном лечении — 36 179.

Также стало известно, что в Севастополе выявили 638 случаев коронавирусной инфекции за сутки. Выписаны 23 человека, передаёт ИА SevastopolMedia.

Всего в городе заболели 73 297 жителей.

Ранее терапевт, иммунолог Ирина Ярцева спрогнозировала будущее пандемии.