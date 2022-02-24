В Приморье выявили 1563 случая COVID-19 за сутки

В Приморском крае выявили 1563 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 144 879. В настоящее время амбулаторно лечатся около 18,2 тыс. жителей.

Первую прививку двухкомпонентными препаратами и однокомпонентным «Спутником Лайт» в крае сделали 1 007 516 человек.

Также стало известно, что в Тюменской области пациентов с коронавирусом, ОРВИ и гриппом будут лечить в том числе дистанционно, передаёт «Вслух.ру». Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. Документ опубликован на портале правовой информации.

Департаменту здравоохранения поручено определить критерии и порядок проведения удалённых консультаций. Постановление вступило в силу. Оно действует до 31 декабря 2022 года.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева спрогнозировала будущее пандемии.