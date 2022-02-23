Росстат: задолженность по зарплате в России на 1 февраля составила 915 млн рублей

Федеральная служба государственной статистики России сообщила, что задолженность по заработной плате в стране на 1 февраля 2022 года составила 915 млн рублей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

Уточняется, что по сравнению с уровнем на 1 января 2022 года общая задолженность увеличилась на 16,4%, или на 129,2 млн рублей.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 февраля на долги, образовавшиеся в 2022 году, приходится 59,9 млн рублей, в 2021-м — 272 млн рублей, в 2020 году и ранее — 583,1 млн рублей.

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