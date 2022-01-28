Более половины россиян заработали свои первые деньги будучи подростками

Аналитики выяснили, в каком возрасте россияне начинают устраиваться на работу и зарабатывать первые деньги.

Так, согласно данным исследовательского центра «Зарплата.ру» (есть в распоряжении RT), 55% респондентов заработали свои первые деньги в возрасте 15—18 лет, 29% — в 19—25 лет, 16% — до 14 лет.

Большинство респондентов впервые пошли на работу для получения карманных денег (40%) и ради чувства независимости (33%).

Также поводами для трудоустройства стали: желание помочь близким (9%), нужда в средствах на проживание (8%), необходимость оплаты обучения (3%), жажда путешествий (1%).

Респонденты также отметили, что первую работу нашли через родственников или знакомых — 58% или через сервисы по поиску работы — 15%. Через учебные заведения или преподавателей устроились 15%, а через соцсети — 6% респондентов.

Опрос проводили среди 1785 жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет.