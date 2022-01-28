Более половины россиян заработали свои первые деньги будучи подростками

Короткая ссылка
Александра Самсоненко
Аналитики выяснили, в каком возрасте россияне начинают устраиваться на работу и зарабатывать первые деньги.
Более половины россиян заработали свои первые деньги будучи подростками
  • Legion-Media

Так, согласно данным исследовательского центра «Зарплата.ру» (есть в распоряжении RT), 55% респондентов заработали свои первые деньги в возрасте 15—18 лет, 29% — в 19—25 лет, 16% — до 14 лет.

Большинство респондентов впервые пошли на работу для получения карманных денег (40%) и ради чувства независимости (33%).

Также поводами для трудоустройства стали: желание помочь близким (9%), нужда в средствах на проживание (8%), необходимость оплаты обучения (3%), жажда путешествий (1%).

Респонденты также отметили, что первую работу нашли через родственников или знакомых — 58% или через сервисы по поиску работы — 15%. Через учебные заведения или преподавателей устроились 15%, а через соцсети — 6% респондентов.

Опрос проводили среди 1785 жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить