Почти 70% компаний не важно, откуда работает сотрудник на удалёнке

Большинству компаний (69%) по-прежнему не важно, откуда работает дистанционный сотрудник. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob (есть в распоряжении RT).

Однако 23% работодателей считают, что работники на удалёнке обязаны сообщать о своём месте работы.

Согласно данным опроса, наиболее частой причиной знать местоположение является необходимость время от времени посещать офис.

Работодатели также требуют сообщать местонахождение из соображений контроля и поддержания трудовой дисциплины.

Дистанционные работники в ходе опроса также подтвердили, что работодатели стали серьёзнее в вопросах трудовой дисциплины дистанционного персонала: 42% удалённых сотрудников сообщают о своём месте работы, 27% отчитываются о местоположении по своей инициативе, ещё 15% сообщают о месте работы по запросу работодателя.

Ранее аналитики составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в российских регионах в январе.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее также поручил с 21 января перевести на удалённый формат работы ряд сотрудников правительства на фоне распространения омикрон-штамма.