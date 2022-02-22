Диетолог Королёва рассказала о свойствах белого риса
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«Если проблем с пищеварением нет, а желание питаться с пользой есть, от белого риса лучше отказаться. Пользы в нём мало, а быстрых углеводов много», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
Прежде всего Королёва рекомендует отказаться от белого риса людям с метаболическими нарушениями и повышенным индексом массы тела.
Как отметила диетолог, суши и роллы также нельзя считать полезной пищей, поскольку в своей основе они имеют тот же белый рис, к которому нередко добавляют сахар.
В качестве полезной альтернативы Королёва предлагает выбирать нешлифованный бурый рис.
«В нём содержатся вещества, которые препятствуют усвоению холестерина из продуктов, за счёт чего бурый рис улучшает липидный обмен. И наконец, в нём содержится много углеводов, которые делают бурый рис хорошим вариантом сытного гарнира», — пояснила она.
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