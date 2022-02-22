Диетолог Королёва рассказала о возможном вреде кофе при «омикроне»

Врач-диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала о возможном вреде кофе при «омикроне».

В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что употребление этого напитка во время болезни способствует обезвоживанию и может усугубить процесс интоксикации в организме.

«В условиях, когда человеку нужна помощь и не всегда физиология организма справляется с ситуацией, кофе может нанести ему вред», — пояснила эксперт.

Как отметила Королёва, кофе нарушает процесс усвоения ряда минеральных веществ, что может привести к дополнительному нарушению электролитного обмена.

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