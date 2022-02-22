В Ленобласти зафиксировали 1276 случаев коронавируса за сутки

В Ленинградской области зафиксировали 1276 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Тихвине (132 человека), а также в Сланцах и Выборге.

С начала пандемии в регионе заболел 162 551 житель, выздоровели 113 200.

Также стало известно, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поручила подготовить предложения по продлению антикоронавирусных ограничений до 31 марта. Как передаёт URA.RU, об этом она заявила в ходе заседания регионального оперштаба.

«Ситуация с заболеванием коронавирусом остаётся сложной. Количество болеющих остаётся на высоком уровне. Прошу соответствующих должностных лиц подготовить предложения по продлению до 31 марта приостановление деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых центров», — отметила Комарова.

По её словам, также необходимо продлить ограничения на предоставление государственных услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния и на посещение торговых центров детьми, не достигшими возраста 14 лет.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев дал рекомендации заболевшим COVID-19.