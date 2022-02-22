В Ростовской области подтвердили 3830 случаев коронавируса за сутки
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
Больше всего заболевших — в Ростове-на-Дону (770 человек).
С начала пандемии в регионе заболели 300 997 жителей.
Также стало известно, что в Ульяновске начался второй этап вакцинации подростков от COVID-19, передаёт mosaica.ru. Сделать прививку можно в больнице святого апостола Андрея Первозванного. Перед вакцинацией родители заполняют соглашение, а ребёнка осматривает педиатр.
Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев дал рекомендации заболевшим COVID-19.