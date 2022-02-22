В Ростовской области подтвердили 3830 случаев коронавируса за сутки

В Ростовской области подтвердили 3830 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Больше всего заболевших — в Ростове-на-Дону (770 человек).

С начала пандемии в регионе заболели 300 997 жителей.

Также стало известно, что в Ульяновске начался второй этап вакцинации подростков от COVID-19, передаёт mosaica.ru. Сделать прививку можно в больнице святого апостола Андрея Первозванного. Перед вакцинацией родители заполняют соглашение, а ребёнка осматривает педиатр.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев дал рекомендации заболевшим COVID-19.