В Красноярском крае выявили 5650 случаев коронавируса за сутки

В Красноярском крае выявили 5650 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 312 845. Вылечились 222 907 жителей, в том числе 6052 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Курской области зарегистрировали 526 случаев COVID-19 за сутки, передаёт mk.ru со ссылкой на оперштаб. С начала пандемии в регионе заболели 100 719 человек.

На лечении в больницах находятся 1665 пациентов. Прививку от COVID-19 сделал 705 681 житель региона, завершили иммунизацию 683 326.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев дал рекомендации заболевшим COVID-19.