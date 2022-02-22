В Татарстане подтвердили 3280 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане подтвердили 3280 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время».

С начала пандемии в регионе заболели 65 459 жителей. Выписаны 100 695 человек, в том числе 2951 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Севастополе выявили 1136 случаев коронавируса за сутки, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства. В Крыму за этот же период зарегистрировали 1124 случая.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев дал рекомендации заболевшим COVID-19.